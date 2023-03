Premium Het beste van De Telegraaf

Tweevoudig winnaar Raymond van Barneveld blikt richting UK Open terug en vooruit ‘Barney’ klaar voor ‘FA Cup of Darts’: van springen als kangoeroe tot verlies tegen ‘Liverpool-coach’

Raymond van Barneveld tijdens het afgelopen WK darts. Ⓒ ANP/HH

Het is tijd voor de UK Open, ofwel: the FA Cup of Darts. Het enige grote PDC-toernooi waarbij de ranking niet telt en er sprake is van een ‘open’ loting. Dat leidt net als in het voetbal tot vroege topaffiches en ‘kleintjes’ die zomaar ver kunnen komen. De hoofdprijs? Die bedraagt liefst 125.000 euro. Raymond van Barneveld houdt van het toernooi, waar hij in 2006 zijn eerste major-titel bij de PDC omhoogtilde na zijn overstap van de BDO. En dit kunstje het jaar erna nog eens herhaalde.