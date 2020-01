Niki Terpstra begint seizoen in Saoedi-Arabië

De 35-jarige coureur van de Franse ploeg Team Total Direct Energie heeft een goede reputatie opgebouwd in het Midden-Oosten. In 2014 en 2015 won hij de Ronde van Qatar en in beide edities ook een rit. Inmiddels is de koers in het puissant rijke gasstaatje ter ziele gegaan.

Terpstra hoopt zich dit jaar weer aan het front te tonen, nadat hij zowel de Ronde van Vlaanderen en de Tour de France door een val moest verlaten. „Het was allemaal niet heel ernstig, maar wel in beide gevallen een klotemoment. Ik begin in ieder geval weer met heel veel zin aan dit seizoen”, aldus Terpstra, die deze week actief is in de Zesdaagse van Rotterdam.