Griekspoor strandt op Roland Garros na slijtageslag tegen Hurkacz

PARIJS - Het is Tallon Griekspoor niet gelukt om de derde ronde op Roland Garros te bereiken, maar het scheelde niet veel. In de tweede ronde trok Hubert Hurkacz in een slijtageslag van 4 uur en 41 minuten uiteindelijk aan het langste eind: 3-6 7-5 7-6 (13) 6-7 (5) en 4-6. De Pool is als dertiende geplaatst in Parijs.