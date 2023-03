Nederlandse vrouwen met drie stuks naar finale 500 meter

Velzeboer kende zowel in de kwart- als halve finale geen enkel probleem. De Nederlandse sloeg in beide races direct een enorm gat en haar concurrenten konden het niet meer dichten in het restant van de race. In de tweede halve finale stonden er met Schulting en Poutsma nog twee Nederlandse shorttracksters. Ook zij beleefden een vlekkeloze race, mede doordat er achter de twee al snel gevallen werd, hoefden ze zich niet druk te maken. De Belgische Hanne Desmet kwam nog wel gevaarlijk opzetten, maar was te laat.

Van ’t Wout

Bij de mannen was Jens van ’t Wout de enige landgenoot in de halve finale. Hij werd met veel kunst en vliegwerk derde en moest vervolgens afwachten of zijn tijd snel genoeg was voor een plek bij de laatste vijf. Hij was uiteindelijk nipt sneller dan de nummer drie uit de tweede halve finale en mag zich opmaken voor de strijd om de medailles.