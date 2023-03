Oranje-podium op WK shorttrack: Velzeboer wint 500 meter voor Schulting en Poutsma

Velzeboer kende zowel in de kwart- als halve finale geen enkel probleem. De Nederlandse sloeg in beide races direct een enorm gat en haar concurrenten konden het niet meer dichten in het restant van de race. In de tweede halve finale stonden er met Schulting en Poutsma nog twee Nederlandse shorttracksters. Ook zij beleefden een vlekkeloze race, mede doordat er achter de twee al snel gevallen werd, hoefden ze zich niet druk te maken. De Belgische Hanne Desmet kwam nog wel gevaarlijk opzetten, maar was te laat.

Xandra Velzeboer. Ⓒ ANP/HH

Door de aanwezigheid van drie Nederlandse vrouwen op een finale met vijf was een plak op voorhand al een zekerheid, tenzij er bizar veel straffen zouden worden uitgedeeld. Dat gebeurde niet. Velzeboer was weer als een komeet weg. Daar achter volgden Schulting - die eerder al de 1500 meter had gewonnen - en Poutsma, maar ze kwamen geen moment in de buurt van het explosieve kanon van 21 jaar uit Culemborg.

Brons Van ’t Wout

Bij de mannen was Jens van ’t Wout de enige landgenoot in de finale. Hij had geen beste startpositie, maar reed zich nog wel naar voren vlak achter de eerste drie. Hij kwam alleen net te kort om zijn schaats nog als derde over de lijn te duwen. Een straf voor de Chinees Lin Xiaojun zorgde er echter voor dat hij alsnog een medaille mag bijschrijven.

De Italiaan Pietro Sighel greep het goud.

Vrouwen naar finale, mannen uitgeschakeld

De shorttracksters hebben bij de WK in Zuid-Korea de finale bereikt op de aflossing. In de halve finale bleven Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer, Selma Poutsma en Yara van Kerkhof met afstand de teams van Canada en de Verenigde Staten voor.

Velzeboer, Schulting en Poutsma hadden nog geen uur eerder alle podiumplekken bezet op de 500 meter. Velzeboer prolongeerde in Seoul haar wereldtitel. Schulting pakte zilver, nadat ze eerder zaterdagochtend al de wereldtitel op de 1500 meter had veroverd.

De mannen grepen naast een finaleplek. In een halve finale met veel positiewisselingen en een communicatiefout bij de Nederlandse ploeg eindigden Itzhak de Laat, Jens van 't Wout, Sjinkie Knegt en Friso Emons als derde, achter Canada en China. Slotrijder Van 't Wout protesteerde na afloop vanwege hinder door zijn Chinese concurrent, maar dat leverde geen aanpassing aan de uitslag op, waardoor er de B-finale rest voor het Oranje-viertal.

De finale van de aflossing volgt zondag.