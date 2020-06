Niki Terpstra ademt zelfstandig en verlaat intensive care

Niki Terpstra heeft de intensive care inmiddels verlaten. Ⓒ REUTERS

Niki Terpstra is de eerste nacht na zijn valpartij waar hij zware verwondingen aan overhield goed doorgekomen. Hij mocht woensdagochtend de intensive care verruilen voor de gewone afdeling in het VU Amsterdam. Voorwaarde was dat hij goed zelfstandig kan ademen en dat is het geval.