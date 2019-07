Cerny van Ajax naar FC Utrecht

Vaclav Cerny Ⓒ BSR Agency

UTRECHT - FC Utrecht heeft zijn gewenste aanvallende versterking zo goed als binnen. De club bereikte maandagavond laat overeenstemming met Vaclav Cerny (21) over een contract voor drie seizoenen met een optie voor nóg een jaar. Over de transfersom van circa 750.000 euro is er met Ajax een akkoord op hoofdlijnen.