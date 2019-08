Ajax zonder Van de Beek naar Het Kasteel

De middenvelder liep eind vorige week een spierblessure op en miste daardoor woensdag de return in de play-offs van de Champions League tegen APOEL Nicosia. Zonder Van de Beek won Ajax in de Johan Cruijff ArenA met 2-0, waardoor de ploeg van trainer Erik ten Hag zich opnieuw kwalificeerde voor de groepsfase van het belangrijkste Europese bekertoernooi.

„Links en rechts zijn er wel een aantal klachten”, zei Ten Hag twee dagen na het duel met de Cypriotische kampioen. „Maar ik denk niet dat dit tot problemen gaat leiden voor zondag.”

Ajax kwam tijdens de vorige speelronde in de Eredivisie niet in actie. De KNVB gaf de clubs die deze week Europese verplichtingen hadden extra rust. „We gaan nu tot aan de winter een schema in met om de drie dagen een wedstrijd”, aldus Ten Hag. „Zondag sluiten we het eerste blok van dit seizoen af, dat moeten we op een goede manier doen. Om te winnen van Sparta, zullen we alles uit de kast moeten halen.”