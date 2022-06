Sebastian Vettel vraagt aandacht voor ’criminele praktijken’ in Canada

,,Wat daar gebeurt, is gewoon crimineel”, aldus de Aston Martin-coureur. ,,Er worden zoveel bomen gekapt. Een heel gebied wordt verwoest en dat alleen maar voor olie. Veel mensen in Canada en de rest van de wereld weten dit niet. Daarom doe ik dit.”

Vettel arriveerde donderdag op het circuit met een T-shirt met daarop een oproep om de oliewinning in Alberta te staken. Vrijdag stapte hij in zijn wagen met een speciale helm met een vergelijkbare boodschap.

„Het voelt goed om me voor dit soort zaken in te zetten. Het is niet dat mensen me hierover tippen. Ik lees gewoon veel over het onderwerp. De huidige klimaatcrisis treft iedereen en in de toekomst zal dat alleen nog maar meer zijn. Dit is belangrijker dan wat dan ook en verdient meer aandacht.”

De 34-jarige Vettel spreekt zich vaker uit over de diverse (milieu)problemen in de wereld. Hij is sowieso een voorstander van een meer eco-vriendelijke Formule 1-kalender. Nu reist het race-circus zijn inziens nog te vaak lukraak de aardbol over. Wat hem betreft komt er een logischere planning, waardoor de reisbewegingen en CO2-uitstoot worden beperkt.

„Is het echt noodzakelijk dat we nu terug zijn in Europa, dan naar Miami gaan, weer terug naar Europa, dan weer naar Baku en Canada en dan weer terug naar Europa? Dat slaat in mijn ogen nergens op”, sprak hij eerder dit jaar in gesprek met De Telegraaf.