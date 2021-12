FC Barcelona gelijk tegen 10 man van Sevilla

De Franse rechterverdediger Jules Koundé van Sevilla benadeelde zijn eigen ploeg. Toen de bal na ruim een uur spelen over de zijlijn ging en hij ’m snel wilde pakken en heel licht werd gehinderd door Jordi Alba, gooide hij de bal keihard in het gezicht van de verdediger van Barcelona. Een rode kaart was het gevolg.

De eindstand was op dat moment, in de stromende regen, al bereikt. Beide treffers vielen uit een hoekschop. Sevilla nam in de 32e minuut via Papú Gomez de leiding. De Argentijn liep slim naar de eerste paal toe en kon de laag (ingestudeerde) ingeschoten corner van Ivan Rakitic daarna tot doelpunt verwerken.

De gelijkmaker van de Uruguayaan Ronald Araujó was ook mooi. De verdediger kopte de bal kort voor rust uit een hoekschop van Ousmane Dembélé hard binnen: 1-1.

FC Barcelona wist na de rode kaart van Koundé niet te profiteren van de overtalsituatie. Dembélé trapte de bal in de slotfase na een goede actie tegen de paal. Trainer Xavi bracht Luuk de Jong in de 85e minuut tegen zijn oude ploeg nog in het veld voor Frenkie de Jong, maar ook die wissel leverde geen treffer op. Memphis Depay ontbrak nog bij Barcelona met een blessure. Karim Rekik had in de defensie van Sevilla een basisplaats.

Sevilla heeft na achttien duels 5 punten minder dan koploper Real. Barcelona is zevende met een achterstand van 15 punten op Real.