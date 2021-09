Ibrahim Sangaré grootste twijfelgeval bij PSV

De Duitser verklaarde dat Sangaré zeker zal starten als hij op de dag van de wedstrijd fit genoeg blijkt. Anders zal hij geen deel uitmaken van de wedstrijdselectie en is Olivier Boscagli waarschijnlijk zijn vervanger. Al zijn er volgens Schmidt met Erick Guttierréz en Ryan Thomas nog twee andere opties.

De nieuwe Braziliaanse spits Carlos Vinicius zit niet bij de wedstrijdselectie. De benodigde werkvergunning is nog niet versterkt door het IND, dat meestal een week of twee nodig heeft. Vinicius is daarom niet speelgerechtigd.

Schmidt heeft er goede hoop dat hij in Alkmaar wel over Cody Gakpo kan beschikken. Volgens de trainer is die al aardig hersteld van de blessure die hem noopte te bedanken voor de interland van Oranje tegen Turkije. Naast Gakpo en Sangaré leverde PSV de afgelopen anderhalve week nog acht spelers aan verschillende nationale selecties.

Eran Zahavi scoorde vijf keer voor Israël, maar heeft met zijn land weinig kans meer op kwalificatie voor het WK in Qatar. Phillip Mwene maakte zijn debuut voor Oostenrijk. De keepers Joël Drommel en Yvon Mvogo zaten bij respectievelijk Oranje en Zwitserland op de reservebank. Yorbe Vertessen scoorde voor Jong België. Noni Madueke was actief voor Jong Engeland en Fodé Fofana debuteerde voor Jong Oranje.

Bij PSV ontbreken, behalve Vinicius, op zeker ook Davy Pröpper en Maxi Romero. De laatste wordt eind september terug verwacht na een lange blessure.