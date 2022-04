Elisa Longo Borghini wint Parijs-Roubaix na knappe solo

Met zo’n 50 kilometer voor de streep was de eerste serieuze ontsnapping een feit. De Belgische Lotte Kopecky ging er vandoor met in haar kielzog de Nederlandse Lucinda Brand en Marta Bastianelli uit Italië. Het trio pakte een seconde of 20 voorsprong, maar werd met nog 33 koers weer ingelopen door een klein groepje met onder andere Elisa Longo Borghini die er meteen in haar eentje vandoor ging en al snel een half minuutje voorsprong pakte. De vlucht van de 30-jarige Italiaanse hield stand en Longo Borghini kwam als eerste over de streep.

Diskwalificatie Balsamo

Elisa Balsamo werd tijdens de koers gediskwalificeerd. De 24-jarige wereldkampioene bleef wel erg lang aan de ploegleidersauto van Trek-Segafredo hangen toen ze in de achtervolging op het peloton een bidon kwam ophalen. De jury besloot de renster in de regenboogtrui uit de koers te halen, met nog bijna 40 kilometer te gaan.

Balsamo was als gevolg van een lekke band achterop geraakt. Ze liet zich een tijdje voortslepen door de ploegleidersauto, te lang dus naar het oordeel van de jury.

Marianne Vos

Marianne Vos ging niet van start. De Nederlandse wielrenster van Jumbo-Visma, die gold als een van de topfavorietes voor de zege, testte enkele uren voor de start positief op corona.