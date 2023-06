Verstappen na pole position: ’Alsof we amateurs zijn’

„Het was een moeilijke kwalificatie door alle track limits”, aldus Verstappen. Ook van de Nederlander werden in Q1 en Q2 rondetijden afgenomen nadat hij de baanlimiet overschreed. Teamgenoot Sergio Pérez overkwam dat liefst drie keer in Q2, waardoor hij zondag slechts vanaf de vijftiende plek start.

Verstappen: „We doen dit niet expres, maar met deze snelheden en de snelle bochten hier is het moeilijk om de witte lijn in te schatten. Het was overleven vandaag. Ook in Q3, dan zet je eerst maar een tijd op de borden zodat je iets hebt staan. Dat haalt het plezier er wel een beetje uit. Dit zag er niet goed uit, een beetje alsof wij allemaal amateurs zijn. Daar zal wel een oplossingen voor gevonden moeten worden in de toekomst. Als mensen zeggen: ’gewoon je auto binnen de lijnen houden’, dan nodig ik ze uit het eens te proberen. Ik denk alleen niet dat ze op tijd op snelheid komen.”

Verstappen bleef Ferrari-coureur Charles Leclerc nipt voor in de kwalificatie. Zaterdag is er de nodige kans op regen in Oostenrijk, waar dan de sprintkwalificatie en sprintrace op het programma staan.

