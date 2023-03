Meevaller voor Real Madrid: Karim Benzema kan spelen tegen Liverpool

Real Madrid won de uitwedstrijd tegen Liverpool met 5-2, na een achterstand van 2-0. Benzema scoorde tweemaal op Anfield, net als Vinícius Júnior. Volgens trainer Carlo Ancelotti gaat zijn ploeg de ruime voorsprong niet verdedigen. „We gaan gewoon aanvallen, net als in de uitwedstrijd”, zei hij. „Want dat heeft ons succes gebracht. We willen de wedstrijd ook winnen. Met die intentie gaan we het veld op.”

Benzema was in de vorige Champions League-jaargang goed voor vijftien treffers in twaalf duels. Hij gaat tegen Liverpool naar verwachting op voor zijn zesde Europese optreden van dit seizoen. De teller staat tot nu toe op twee goals.