Carrière Edwin van der Sar in vogelvlucht: van topkeeper tot kop van Jut

Door Marcel van der Kraan

In 2008 won Edwin van der Sar met Manchester United de Champions League. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Edwin van der Sar hoopte als directeur bij Ajax de glansrijke carrière die hij als speler had voort te zetten. De keeper Van der Sar beleefde gouden jaren bij Ajax en bij Manchester United. Daar tussendoor kwam hij even uit voor Juventus en Fulham. Het Italiaanse avontuur werd niet alles wat hij ervan verwachtte, maar eenmaal in Engeland kwamen de mooie jaren weer. Daarnaast kwam hij natuurlijk 130 keer uit voor het Nederlands elftal.