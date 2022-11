Uitgeschakeld Qatar vol motivatie: ’Bijzonder te spelen tegen ploeg van dit kaliber’

De teleurstelling over de snelle uitschakeling is groot in Qatar. Sanchez vindt niet alle kritiek terecht. ,,We moeten het ook wel een beetje in perspectief blijven zien. Qatar is een land met niet zo’n grote bevolking en 6000 actieve voetballers. We hebben alles gedaan om op dit niveau actief te zijn, maar de achterstand is natuurlijk nog groot. Maar ik denk dat we qua niveau al veel dichter op dit soort landen zijn gekomen. Ik denk dat we ons niet hoeven te schamen voor wat we hebben laten zien.”

De Spaanse bondscoach probeert zijn ploeg zoveel mogelijk af te sluiten voor alle kritiek. ,,Het is normaal dat er kritiek is. Mensen zijn vrij om een mening te hebben. Maar wij doen er alles aan om beter te worden. We proberen ons af te sluiten voor elle negatieve geluiden van buitenaf, want we moeten de focus behouden. We gaan genieten van de kans die we krijgen om te duelleren met een tegenstander van topniveau. We gaan kijken wat we kunnen doen. Als we met zelfvertrouwen spelen dan kunnen we onze supporters hopelijk trots maken.”

De wedstrijd tegen Nederland wordt gespeeld in Al Bayt Stadion in Al Khor, waar Qatar ook de openingswedstrijd speelde. Toen liep het stadion na een vroege achterstand in de tweede helft in een hoog tempo leeg. Sanchez reageerde nonchalant op de constatering, dat het publiek wel erg gemakkelijk wegloopt. ,,Mensen zijn vrij om te gaan en komen wanneer ze willen. We kunnen ze niet dwingen om te blijven. Maar we gaan er alles aan doen om de mensen blij te maken.”

De Qatarese international Ali Almoez gaf aan, dat hij zich probeert af te sluiten voor alle kritiek, die de Qatarese ploeg ten deel is gevallen. ,,Het was ons doel om de Qatarese volk trots te maken, maar het was ons niet gegeven om te winnen. Gelukkig hebben we wel al kunnen scoren dit WK. Tegen Nederland krijgen we nog een keer de kans om te laten zien waartoe wij in staat zijn.”