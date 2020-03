Robin Haase heeft records voor het grijpen in Davis Cup

Robin Haase: ,,Als je jarenlang alleen maar challengers speelt, kan het meedoen aan de Davis Cup-finale een ’lifechanger’ zijn, in het tennis maar ook privé.”

ROTTERDAM - Robin Haase is weleens mikpunt van kritiek, maar wordt ook vaak vurig aangemoedigd als prominent lid van de Nederlandse Davis Cup-ploeg. Dit jaar kan hij in de jaarlijkse landencompetitie twee nationale records breken. Vrijdag en zaterdag zou hij in Kazachstan al een paar grote stappen kunnen zetten. Vandaag vertrekt de 32-jarige kopman met Oranje naar Astana.