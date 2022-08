Topman Marko: ’Verstappen beste coureur die Red Bull ooit gehad heeft’

Ondanks dat Marko met Sebastian Vettel vier keer wereldkampioen werd, ziet hij in Max Verstappen ’de beste coureur die hij ooit heeft gehad’. „Ja, heel duidelijk. Na het winnen van het wereldkampioenschap heeft hij soevereiniteit gekregen, zónder snelheid te verliezen. En hij is nog sneller met minder risico en minder materiaalslijtage.”

De Nederlander heeft in de WK-stand 80 punten voorsprong op ’naaste belager’ Charles Leclerc en Verstappen zou met de resterende wedstrijden zelfs het kampioenschap veilig kunnen stellen met louter tweede plekken. Toch wil Marko niet denken aan dat scenario. „Dat is niet ons doel en het zou uiterst riskant zijn. Dat hebben we vorig jaar gezien toen we toen ineens alleen maar tweede plaatsen behaalden.”

Bekijk ook: Na etentje met team bewijst Verstappen nogmaals zijn topvorm

Comfortabele Verstappen

Om te vervolgen tegenover Motorsport Total. „We moeten nog drie of vier races winnen als de krachtsverhoudingen zo blijven. Als Mercedes op eigen kracht nog voor de overwinningen kan vechten, zou dat beter zijn voor ons en slechter voor Ferrari. Want Ferrari moet optimaal scoren om een kans te maken.”

Teamgenoot Sergio Pérez wist aan het begin van het F1-seizoen Verstappen goed bij te houden, maar dat is wel veranderd sinds er updates aan de auto’s zijn uitgevoerd, vooral om de Nederlander comfortabeler in de wagen te laten zitten, zo stelt de Red Bull-adviseur. „Max houdt van een auto die goed is aan de voorkant. Wat de achterkant doet, maakt hem eigenlijk niet veel uit. Als de achterkant bij 300 kilometer per uur uitbreekt, dan zegt Pérez - net als alle coureurs voor hem - dat de auto onbestuurbaar is, terwijl Max daar totaal niet anders van wordt.”

Verstappen juicht met zijn team voor een teamfoto na het winnen van de Grote Prijs van Hongarije op het Hungaroring Circuit op 31 juli. Ⓒ ANP/HH

Verstappen-factor

Marko vertelt dat de ’Verstappen-factor’ hierdoor duidelijk wordt. „Met een auto die Max beter ligt, wordt de ’Verstappen-factor’ automatisch meer benadrukt dan daarvoor. En als je zo’n coureur van de buitencategorie in je team hebt, is het belangrijk om daar het maximale uit te halen.”

Pérez is daardoor misschien weer teruggevallen naar zijn oude niveau, zegt Marko. „Maar goed, teamgenoot van Max zijn, is nou eenmaal niet makkelijk.”

Ook de snelheid van Ferrari in de laatste races baart hem geen zorgen. In Spielberg en Le Castellet leken de rode auto’s wat rapper te zijn. „Afgezien van Barcelona stonden we dit seizoen altijd op gelijke voet met Ferrari. Vaak besliste de vorm van de dag wie er uiteindelijk vooraan lag - afgezien van strategische of technische problemen, die we veel minder hebben. We lopen misschien maar een beetje achter in de individuele ronde.”