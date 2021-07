Video: Handtekening voor Wout Poels en Slovenen denken aan Primoz Roglic

Tour de France

Uitslag en klassementen Tour: Tadej Pogacar wint geel, bollen en wit; ritzege Wout van Aert

De Tour de France zit erop. Wout van Aert won in Parijs zijn derde etappe. Na de etappe over de Mont Ventoux en de tijdrit sloeg hij dit keer toe in de massasprint. Tadej Pogacar is net zoals in 2020 de eindwinnaar.