Leroy Fer: ’Misschien klikte dat gewoon niet bij Feyenoord’

Fer heeft sinds de winter van 2012 geen winterstop meer meegemaakt. Hij kwam uit voor Norwich City, Queens Park Rangers en Swansea City. De feestdagen waren in zijn ogen ’killing’ voor alle voetballers in Engeland. „Een periode waarin iedere voetballer, hoe fit je ook bent, diep in het rood gaat. Het is al een zware competitie en dan wordt het programma rond kerst en oud en nieuw nog eens dubbel zo zwaar”, zegt Fer, die bij Feyenoord ook voor het eerst weer blij is met zijn eigen topsportlichaam.

Break

Een ’break’ halverwege het seizoen is in de ogen van Fer gezonder en beter voor het lichaam van iedere profvoetballer. Hij heeft jaren meegemaakt waarin ook een eindtoernooi (WK 2014 in Brazilië) zat, maar ook dit seizoen was er het dubbele programma met Europees voetbal.

Fer: „Ik kwam van heel ver. Ik moest terugkomen van een zware blessure en ik heb het moeten opbouwen.” In het begin kon hij daardoor niet alle duels van de partij zijn. Het is bijna geen toeval dat Feyenoord is gaan presteren op het moment dat Fer ook 100 procent fit werd. Hij heeft een grote rol gekregen op het middenveld van de Rotterdammers.

Paard

Coach Dick Advocaat vindt het heerlijk om een type als Fer in zijn elftal te hebben. De Rotterdammer bewaart de rust, raakt nooit in paniek en is fysiek nog altijd zo sterk als het paard dat hij ooit voor zijn vriendin kocht. De man die transfervrij naar De Kuip kwam wordt in zijn vakantie 30 jaar. Daarmee is hij elf jaar ouder dan Orkun Kökcü die gisteren pas 19 jaar is geworden.

"In Engeland ga je als speler in deze periode diep in het rood"

Maar dat grote leeftijdsverschil speelt geen rol bij de band die de twee in het veld hebben. Fer vindt het geweldig om met het grote talent van Feyenoord op het middenveld te opereren. Hij vindt het opvallend dat de jongeling nauwelijks sturing nodig heeft. „Dat is bijna niet nodig. Hij ziet het spel al zo goed. Hij is technisch voortreffelijk, hij is lichtvoetig en hij loopt veel. Héél veel zelfs”, zegt Fer met een blik die duidt op een groot compliment.

Druk

Op dat laatste onderdeel zijn ze dus elkaars gelijken. Ook Fer is een ’box-to-box-speler’. Misschien hebben ze ook nog gemeen dat ze allebei altijd de bal durven te vragen, ongeacht de druk waaronder ze staan. Fer: „Geef Orkun de bal maar, hij weet wanneer er iemand in zijn rug zit. Hij wil hem ook altijd hebben. En toch zijn we totaal verschillende spelers natuurlijk. Hij is aanvallender, hij is technisch beter en hij is vaker gevaarlijker voor het doel. Hij moet ook meer gaan scoren, al zat die bal tegen FC Utrecht er vlak voor de kerst heerlijk in.”

Net als Kökcü, die eerder aangaf het spijtig te vinden dat Jaap Stam al vroeg opstapte, betreurt Fer de mislukte weken onder de voorganger van Advocaat. Fer kijkt een beetje met pijn in zijn hart terug op het begin van dit seizoen. „Iedereen ziet dat het onder Dick Advocaat goed gaat met Feyenoord. Maar vanuit de spelersgroep is er nooit met één vinger naar Jaap gewezen. Hij is ook echt niet afgeserveerd door de groep. Het was niet zijn schuld dat het niet draaide. We zaten er allemaal in, wij ook als spelers.”

Dun lijntje

Op de vraag waar het probleem dan precies zat, zegt Fer na enig nadenken: „Misschien was de klik er gewoon niet. Dat heb je wel eens. Het is een dun lijntje soms, waarop je balanceert in het voetbal. Soms valt het net goed, soms niet.” Feyenoord is van de twaalfde naar de vijfde plaats gestegen en telt veel meer fitte spelers dan een paar maanden geleden. Dat biedt perspectief voor de tweede helft van het seizoen, denkt de voormalige Oranje-international.

Op televisie kan hij de rest van de vakantie nog even z’n vroegere ploeggenoten bij Norwich, Queens Park Rangers en Swansea zien zwoegen. Fer haakt begin januari weer aan als hij met Feyenoord naar Marbella vertrekt voor een trainingskamp.