Tour-winnaar Egan Bernal geeft meteen visitekaartje af

Tijdens de etappe over 163 kilometer kregen de renners te maken met drie zware cols in de Pyreneeën, de Port de Bals, de Col de Peyresourde en de slotklim naar de Col de Beyrde. Voor Bernal gold de rit ook als een eerste test voor de Tour, net als voor onder meer Chris Froome.

Een groot deel van de dag stond in het teken van een kopgroep van acht, met daarin de Fransen Lilian Calmejane, Benoit Cosnefroy en Julien Bernard. Achter hen nam Team Ineos het grootste deel van het achtervolgingswerk voor zijn rekening. Niet tevergeefs. Nadat de laatste vluchter was teruggehaald op de slotklim van ruim tien kilometer, sloeg de 23-jarige Bernal toe.

Hij won met een tiental seconden voorsprong op zijn Russische ploegmaat en leeftijdsgenoot Pavel Sivakov. Andere bekende namen moesten al meteen een halve minuut of meer toegeven op Bernal: Thibaut Pinot werd vierde, Mollema vijfde, Warren Barguil zesde, Richie Porte zevende en Romain Bardet achtste. Chris Froome eindigde zelfs buiten de top-30.

De Route d’Occitanie eindigt dinsdag met een etappe van net geen 200 kilometer tussen Lectoure en Rocamadour.

Gran Trittico Lombardo: prooi voor Izagirre

Gorka Izagirre heeft maandag de eerste editie van de Gran Trittico Lombardo gewonnen, een eendaagse wedstrijd door Noord-Italië. De Spanjaard sprintte na een koers over bijna 200 kilometer onder regenachtige omstandigheden vlak voor de finish weg uit een kopgroep en won met klein verschil.

Zijn landgenoot Alex Aranburu, eveneens rijdend voor Astana, werd tweede. De derde plaats was voor de Belgische olympisch kampioen Greg Van Avermaet.

De Gran Trittico Lombardo werd dit jaar gehouden als alternatief voor drie traditionele Italiaanse najaarskoersen die door de coronacrisis in het zwaar getroffen Lombardije niet doorgaan. Het parcours van de Tre Valli Varesine, Coppa Bernocchi en Coppa Agostoni werd creatief door elkaar gegooid. Het zwaartepunt van deze nieuwe wedstrijd lag in de vier lokale ronden in Varese, waar stevig moest worden geklommen.

In de finale kwam Izagirre aan de leiding in een afdaling. Een achtervolgend groepje kon de 32-jarige Bask niet meer bedreigen. Alex Aranburu maakte het feest voor Astana compleet door de sprint van de achtervolgers te winnen voor Van Avermaet, de Pool Michal Kwiatkowski en de Italiaan Vincenzo Nibali.

Woensdag wordt opnieuw gekoerst in Italië. Dan staat Milaan-Turijn op de agenda, een wedstrijd die vooral voor sprinters geschikt lijkt.