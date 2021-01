Familie Nouri dient verzoek tot arbitrage in bij KNVB tegen Ajax

Ajax erkende 2,5 jaar geleden volledige aansprakelijkheid voor de falende medische hulp die werd verleend aan Nouri, nadat de talentvolle voetballer ruim 3,5 jaar geleden tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen in elkaar was gezakt en zwaar hersenletsel opliep.

„Sinds Ajax op 25 juni 2018 volledig en zonder voorbehoud heeft erkend dat de situatie waarin Abdelhak Nouri thans verkeert te wijten is aan het tekortschietende en niet adequate medische ingrijpen op 8 juli 2017 is het ondanks herhaalde pogingen helaas niet gelukt om tot een schadevergoedingsregeling te komen die recht doet aan deze onomkeerbare situatie. Dit is voor de familie Nouri enorm teleurstellend”, aldus Kasem en Beer.

Volgens de woordvoerder en de advocaat staat het leven van de familie Nouri sinds 8 juli 2017 volledig in het teken van de verzorging van Abdelhak. „Die verzorging wordt helaas overschaduwd door alle juridische beslommeringen over de afwikkeling van de aansprakelijkheid door Ajax.”

Gefaald in zorgplicht

Ze vervolgen: „De familie Nouri had de stille hoop dat door erkenning van aansprakelijkheid door Ajax 2,5 jaar geleden en haar erkenning dat zij als werkgever gefaald heeft in haar zorgplicht jegens Abdelhak, partijen snel tot een oplossing zouden komen over de afwikkeling van de schade. Het verzoekschrift aan de arbitragecommissie van de KNVB laat zien dat dit niet gelukt is.”

De familie wil recht doen aan ’Appie’, laten Kasem en Beer weten „Dit om recht te doen aan de situatie waarin hij zou hebben verkeerd indien Ajax op een juiste en adequate wijze zou hebben gereageerd op 8 juli 2017. De familie Nouri denkt niet in termen van winnen of verliezen of financieel gewin, nu Abdelhak en zij voor altijd hebben verloren. Geen enkel bedrag kan het gemis aan de ’oude’ Abdelhak en zijn geknakte voetbalcarrière compenseren. De wilde verhalen over de vermeende (financiële) eisen van de familie Nouri leiden tot ongenuanceerde reacties en ongefundeerde speculaties. Deze raken de familie diep en doen afbreuk aan Abdelhak en alles waar hij voor stond.”

Geen sprake van 80 tot 100 miljoen

Van verlangde bedragen van 80 tot 100 miljoen euro die op tv zijn geroepen, is beslist geen sprake, melden meerdere bronnen aan De Telegraaf.