Portugese clubs ruziën: voetballen in welke stadions?

De nationale gezondheidsdienst heeft vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus onder meer als voorwaarde gesteld dat de wedstrijden in zo weinig mogelijk stadions moeten plaatsvinden, zonder daarbij een exact aantal te vermelden. Vooralsnog willen alle clubs hun thuiswedstrijden in eigen huis afwerken.

Het op Madeira spelende Maritimo dreigde zelfs al met gerechtelijke stappen, als het niet in het eigen stadion mag spelen. „Ons stadion is een van de modernste van het land”, zegt directeur Nuno Pereira. „Bovendien zijn er op Madeira maar weinig mensen besmet met het virus. De zaak is onder controle hier. Er is geen reden om niet in ons stadion te voetballen.”