Oud-turnster Goedkoop beschuldigt trainer Vincent Wevers: ’Ik ben geslagen en geschopt’

Dat zei ze zondag bij de NOS. Het verhaal van Goedkoop volgt twee dagen nadat turntrainer Gerrit Beltman in een interview met het Noordhollands Dagblad had verteld dat hij in het verleden jonge turnsters tijdens trainingen mishandelde en vernederde. Zaterdag volgden via sociale media de verhalen van turnsters Loes Linders en Stephanie Tijmes, die bekendmaakten daar tijdens hun turnloopbaan ook mee te maken hebben gehad.

Goedkoop trainde van haar zevende tot haar twaalfde in Oldenzaal onder Wevers. Daarna stapte ze over naar Heerenveen om te trainen onder coach Gerben Wiersma. „Ik ben door hem geslagen en geschopt”, zegt Goedkoop over Wevers.

„Niet dagelijks. Het kleineren, boos worden en negeren gebeurde wel dagelijks. In Heerenveen was het fysieke geweld voorbij, maar ook daar was het onmenselijk. Er was geen ruimte voor vermoeidheid, blessures en andere gevoelens.”