130 meldingen van grensoverschrijdend gedrag in turnsport

In totaal gaat het over meer dan 100 beschuldigden over een periode van 35 jaar; van 1986 tot 2020. Volgens de KNGU zijn de meeste meldingen van voor 2012.

De turnbond wilde benadrukken dat de term melding niet zoveel betekent als een aangifte. „De termen ’meldingen’ en ’signalen’ worden veelvuldig verkeerd geïnterpreteerd. Het wekt de indruk dat er bij een melding altijd aangifte tegen een persoon wordt gedaan, maar dit is niet zo. Daarom gebruikt de KNGU voortaan de term ’contact’. Dit contact staat voor een klacht, signaal, ervaring of een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag in onze sport”, meldde Marieke van der Plas, de directeur van de KNGU.

Wanneer iemand, die een melding doet, wil dat er verder onderzoek wordt gedaan naar de beschuldigde, dan wordt het onafhankelijk Instituut voor Sportrechtspraak ingeschakeld. Tot nu toe hebben er 43 doorverwijzingen naar het ISR plaatsgevonden, maakte de bond bekend.