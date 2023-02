Live Champions League: Benzema doet Liverpool na rust nog meer pijn

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

LIVERPOOL - Cody Gakpo debuteert dinsdagavond (21.00 uur) voor Liverpool in de Champions League. Hij speelt mee in de achtste finales van het toernooi in de thuiswedstrijd tegen Real Madrid, de eerste van twee ontmoetingen met de Spaanse titelverdediger. Eintracht Frankfurt ontvangt Napoli.