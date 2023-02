LIVE Champions League: Salah verdubbelt voorsprong Liverpool na fout Courtois

Volg beide duels hier op de voet via onze uitgebreide statistieken

In de laatste twee duels in de Premier League, tegen Everton en Newcastle United, maakte Gakpo een doelpunt voor zijn nieuwe club. Voor PSV, dat hem in de winterstop zag vertrekken, speelde de international van Oranje ook al eens in de Champions League.

Ook Virgil van Dijk is van de partij bij Liverpool. De centrale verdediger maakte het afgelopen weekeinde tegen Newcastle zijn rentree, na wegens een blessure ongeveer een maand afwezig te zijn geweest.

Eintracht Frankfurt-Napoli

Europa League

Donderdag gaat de Europa League verder met de zogeheten tussenronde, waarin in totaal acht duels worden afgewerkt. Onder meer Ajax en PSV strijden dan om een plek in de achtste finales van het tweede clubtoernooi van Europa.

Bekijk ook: Het ziet er na beroerde week somber uit voor PSV

De Amsterdammers speelden vorige week in eigen huis met 0-0 gelijk tegen Union Berlin. PSV lijkt enkel nog een theoretische kans op een vervolg in Europa te hebben. De Eindhovenaren verloren op bezoek bij Sevilla met maar liefst 3-0.

Bekijk ook: Ajax moet in kraker tegen Union weer pijn lijden

Het spektakelstuk van vorige week belooft veel goeds voor de return tussen grootmachten Manchester United en FC Barcelona. In Camp Nou werden de fans getrakteerd op goed voetbal en vier treffers, waardoor alles nog mogelijk is donderdag, op Old Trafford.

Bekijk ook: Lof vanuit Engeland voor Erik ten Hag én Frenkie de Jong na spektakel in Spanje

In de tussenronde van de Conference League zijn geen Nederlandse teams actief.

Bekijk ook: Ook bij Ten Hag stijgt de spanning rond overname Manchester United

Programma

Dinsdag

21.00 uur: Eintracht Frankfurt - Napoli

21.00 uur: Liverpool - Real Madrid

Woensdag

21.00 uur: Internazionale - FC Porto

21.00 uur: RB Leipzig - Manchester City

Donderdag