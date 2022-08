Hamilton lijkt ook na 2023 nog niet van plan te stoppen

Hamilton won tussen 2008 en 2020 zeven keer de wereldtitel, net zo vaak als de Duitser Michael Schumacher. Het lukte hem vorig jaar net niet het record van acht WK-titels te pakken. Max Verstappen bleef Hamilton in de veelbesproken slotrace in Abu Dhabi voor en eindigde zo bovenaan in de WK-stand.

„Ik ben nog steeds op die missie”, aldus Hamilton. „Ik houd nog steeds van autorijden, ik word er nog steeds door uitgedaagd. Dus ik heb niet echt het gevoel dat ik die strijd snel op moet geven.”

Hamilton speelt dit seizoen geen rol van betekenis in de strijd om de wereldtitel. Verstappen heeft 112 punten meer dan de huidige nummer 6.

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel (35 jaar) kondigde vorige maand aan na dit jaar te stoppen in de Formule 1. Hamilton: „Dat besluit heeft mij niet aan het twijfelen gebracht over mijn toekomst. Het herinnert me er meer aan dat coureurs waar ik lange tijd mee concurreer op een gegeven moment stoppen. Voor je het weet, stopt Fernando Alonso ook. Ik denk dat ik dan de oudste coureur ben. Maar ik denk er nu vooral over na hoe we de auto beter krijgen en dit team weer kunnen laten winnen, zodat ik nog een keer wereldkampioen kan worden.”