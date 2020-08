’Zo’n zware crash heb ik echt nog nooit gezien’

De verschrikkelijke beelden waarbij Fabio Jakobsen keihard ten val komt. Ⓒ FOTO’S BSR Agency & EPA

AMSTERDAM - De beelden waren zo heftig dat het onwerkelijk leek. Meters vloog Fabio Jakobsen door de lucht, om roerloos te blijven liggen. In een man-tegen-man gevecht met Dylan Groenewegen smeet de sprinter van Jumbo-Visma de deur dicht voor zijn landgenoot met desastreuze gevolgen. In plaats van zijn ritzege te vieren op het podium vecht Jakobsen in een Pools ziekenhuis voor zijn leven.