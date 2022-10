VIDEO Eerste minuten Boëtius bij Hertha sinds operatie aan tumor

De 28-jarige Rotterdammer kwam in de blessuretijd in het veld, bij een stand van 2-1. Daar bleef het bij in de thuiswedstrijd tegen Schalke 04, waar Thomas Ouwejan de hele wedstrijd meespeelde.

Boëtius stapte afgelopen zomer over van 1. FSV Mainz 05 naar Hertha BSC. De oud-speler van Feyenoord speelde tot zijn operatie vorige maand zes wedstrijden in de Bundesliga voor zijn nieuwe club, waarvan twee als basiskracht. Deze maand keerde Boëtius terug op het trainingsveld.