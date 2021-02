Tour de France maakt wildcards met daarbij Alpecin-Fenix bekend

De onthulling zorgt voor weinig grote verrassingen. Zo maakt Alpecin-Fenix zijn opwachting. De ploeg heeft daar min of meer recht op, nadat het afgelopen seizoen de best presenterende ploeg in de Europe Tour was, heeft het de koersen voor het uitkiezen. Mathieu van der Poel zal voor die ploeg zijn opwachting maken in de Ronde van Frankrijk, ondanks dat dat volgens hem niet de beste voorbereiding is richting de Olympische Spelen. Daar hoopt hij goud te halen in het mountainbiken.

De overige drie wildcards zorgen ook niet voor veel verbazing. Zij gaan namelijk allemaal naar Franse ploegen: B&B Hotels, Total-Direct Energie (van Niki Terpstra) en Arkea-Samsic (Bram Welten).

De Tour de France start dit jaar al op 26 juni in verband met de Olympische Spelen een maand later. Het grand depart staat gepland in Brest.