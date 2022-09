Van Baarle: ’Het begint te kriebelen voor WK’

Het parcours in het Australische Wollongong is een combinatie tussen de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik. Van Baarle, die dit jaar op weergaloze wijze Parijs-Roubaix won, werd in ’Vlaanderens Mooiste’ tweede achter Van der Poel. „Mathieu blijft toch een speciale renner die een trapje hoger in de hiërarchie staat, maar met ook Bauke (vierde olympische wegrace, red.) maken we elkaar alleen maar sterker.”

In Spanje hoopt Van Baarle in de slotweek nog een gooi te doen naar ritwinst, zoals zijn ploegmaat bij Ineos-Grenadiers Richard Carapaz dat al twee keer deed. „Het zou lekker zijn als dat lukt, al sta ik er goed voor. Ik kijk al uit naar de WK.”

Mathieu van der Poel. Ⓒ ProShots

Selectie wegwedstrijd

Mathieu van der Poel

Dylan van Baarle

Bauke Mollema

Daan Hoole

Pascal Eenkhoorn

Wout Poels

Jan Maas

Taco van der Hoorn

Tijdrit:

Bauke Mollema

Daan Hoole

Mixed Relay: