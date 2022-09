Van der Poel in Nederlandse wielerploeg voor WK in Australië

„Een selectie maken voor een wereldkampioenschap in Australië zo kort na de Vuelta is best een puzzel geweest. Maar ik ben ervan overtuigd dat we met een uitgebalanceerde ploeg afreizen waarmee we ons mannetje kunnen staan in het gevecht om de wereldtitel”, aldus Moerenhout.

Van der Poel gaat ook de Mixed Relay rijden. „Mathieu is een speerpunt, maar we willen zeker de kracht van het gehele team benutten”, aldus Moerenhout, die verder Dylan van Baarle, Bauke Mollema, Daan Hoole, Pascal Eenkhoorn, Wout Poels, Jan Maas en Taco van der Hoorn heeft geselecteerd.

Mollema en Hoole rijden ook de tijdrit. Hoole neemt de plek over van Tom Dumoulin, die in eerste instantie na de WK zou stoppen, maar vorige maand al besloot per direct een punt achter zijn carrière te zetten.

Selectie wegwedstrijd

Mathieu van der Poel

Dylan van Baarle

Bauke Mollema

Daan Hoole

Pascal Eenkhoorn

Wout Poels

Jan Maas

Taco van der Hoorn

Tijdrit:

Bauke Mollema

Daan Hoole

Mixed Relay: