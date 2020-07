Spaanse minister: ’niet verstandig’ om fans in nieuw seizoen toe te laten

„Om eerlijk te zijn denk ik dat dit niet realistisch is, gezien de situatie waar we ons nu in bevinden”, zegt Salvador Illa.

De organisatie van La Liga wil in beperkte mate weer supporters toelaten als de competitie in september van start gaat. De bedoeling was dat stadions rond november weer voor 50 procent gevuld zouden zijn. Na de winterstop zouden clubs alle beschikbare kaarten weer aan de man mogen brengen.

„We nemen de tijd om een definitieve beslissing te nemen”, zegt minister Illa. „Maar we moeten voorzichtig zijn met het virus en het is zeker niet verstandig om mensen te concentreren.”

De minister van Volksgezondheid laakt het gedrag van veel fans van Cádiz, die afgelopen week promotie naar La Liga vierden zonder afstand van elkaar te houden. Hij hoopt dat supporters van Real Madrid zich donderdagavond beter aan de regels houden als hun club de landstitel binnenhaalt. Real Madrid is kampioen als het Villarreal verslaat.