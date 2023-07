Botafogo wil Jorge Sanchez jaar van Ajax huren

De club uit Rio de Janeiro is echter (nog) niet in staat de verlangde transfersom van circa vier miljoen euro over te maken en wil de Mexicaan in eerste instantie huren met een optie tot koop.

Botafogo speelt dit seizoen in de Copa Libertadores en ziet in Sanchez een belangrijke versterking. De verdediger speelde elke minuut tijdens de Gold Cup, die de Mexicanen uiteindelijk wisten te winnen.

Afgelopen seizoen kwam hij 26 keer uit voor Ajax. In die duels scoorde hij drie keer en leverde hij drie assists. Onder Maurice Steijn moet hij de strijd aan gaan met Devyne Rensch op de rechtsbackpositie.