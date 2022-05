Rod Stewart trots op Wim Jansen

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Op het gala kwamen ruim 600 eregasten af. Op de tafels lag een uitgebreid programma met daarin pagina’s vol over het bijzondere jaar 1997-1998 waarin Wim Jansen als coach de gevallen topclub Celtic nieuw leven inblies.

Onderdeel van geschiedenis

‘Wim kwam, zag en overwon’ is de eerste in in het programma voor alle Schotsen gasten. ‘Tien jaar lang waren we geen kampioen geworden. Wim kwam binnen en het lukte hem meteen. Zijn plek in de geschiedenis van Celtic was meteen vastgelegd’.

De familie Jansen met Paul Lambert, aanvoerder van het kampioensteam van Jansen. Ⓒ Celtic FC

Sinds die tijd heeft Celtic nog vijftien kampioenschappen veroverd. Veel van die landstitels waren natuurijk belangrijk, vertelde men gisteravond aan alle legendarische Celtic-spelers, coaches, bestuurders en leden. ,,Maar geen van al die titels was zo bijzonder als de de titel die Wim ons bracht. Het was een ‘game-changer’. Om die reden zal Wim voor eeuwig in hoog aanzien staan bij iedereen die Celtic lief heeft.’’

Henrik Larsson

Jansen moest, zo werd ook nog even opgehaald, iets doen waar al vier trainers niet in waren geslaagd. Jock Stein’s ongelooflijke record van negen kampioenschappen op rij met Rangers mocht niet groter worden. De Nederlander moest uit alle hoeken in Europa wat spelers bij elkaar zien te schrapen om een kampioensteam te bouwen dat er direct zou staan. De meest bepalende speler die hij binnenhaalde was natuurlijk Henrik Larsson. De Zweed was bij Feyenoord op een zijspoor beland, Jansen ontdekte dat hij een clausule in zijn contract had en de rest is historie. Larsson werd een van de beroemdste spitsen ooit bij Celtic.

De familie Jansen tijdens het Player of the Year-gala Ⓒ Celtic FC

De weduwe van Wim, Coby Jansen, was net als haar twee kinderen die de avond meemaakten, ontroerd door alle aandacht en waardering voor de man die zij een leven lang bijstond en ondersteunde bij al zijn clubs.