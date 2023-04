Premium Het beste van De Telegraaf

Zeven maanden na cruciale beslissing is er EK-goud op de balk Gouden rentree Sanne Wevers verrast vader Vincent niet: ’Eigenlijk een tussenstap’

Sanne en Vincent Wevers vallen elkaar in de armen. Ⓒ ANP/HH

ANTALYA - Niemand had het gek gevonden als Sanne Wevers (31) na alle ellende van de afgelopen jaren was gestopt met turnen. Maar zeven maanden geleden ging ze recht tegenover coach en vader Vincent Wevers staan en zei ze vol overtuiging: „Ik heb besloten om er weer vol voor te gaan en het vizier op 2024 te zetten.” Zondag werd ze voor de tweede keer in haar loopbaan Europees kampioen op balk.