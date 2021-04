Ajax klopt AZ en is officieus kampioen

Ajax rekende, met voor het eerst sinds een half jaar weer fans op de tribune, voor de derde keer dit seizoen af met de Alkmaarders, die met vier duels te gaan drie punten minder hebben dan nummer twee PSV. De formatie van trainer Erik ten Hag klopte eerder in de KNVB-beker AZ met 0-1. En won ook in de Eredivisie in Alkmaar: 0-3. Vorige week zondag won Ajax in De Kuip ook al de beker, ten koste van Vitesse: 2-1. Ook in 2019 pakte Ten Hag de dubbel met Ajax. In 2020 leidde Ajax toen de competitie werd afgebroken door de coronacrisis. AZ had op dat moment evenveel punten.

Nadat iedereen in de Johan Cruijff ArenA zich muisstil had gehouden ter nagedachtenis van de overleden PSV-legende Willy van der Kuijlen kon de topper beginnen. Op voorhand was duidelijk dat Ajax bij een zege - het doelsaldo is superieur ten opzichte van PSV - alleen officieus kampioen kon worden. De titel echt vieren zat er niet in, door de uitglijder tegen FC Utrecht: 1-1. Volgende week kan de 35e landstitel alsnog een feit worden: tegen het opgekrabbelde FC Emmen.

De eerste helft was een vermakelijke. Beide ploegen kregen een uitstekende kans, waarbij de keepers zich goed lieten zien. Eerst was het Sebastien Haller, die na vlot lopende aanval via Ryan Gravenberch en Dusan Tadic recht voor het doel kon inkoppen, maar Marco Bizot kwam overtuigend zijn doel uit.

Aan de andere kant ontdeed Albert Gudmundsson zich na een half uur van Lisandro Martinez. Schuin voor het doel kon hij ongehinderd af op Maarten Stekelenburg af. De aanvaller van AZ probeerde de goalie in de korte hoek te verschalken, maar dit had de 38-jarige doelverdediger door. Hij bracht goed redding.

In de tweede helft was er vrijwel direct een goede kans voor Nicolas Tagliafico. Tadic bediende de Argentijn, maar die liet in de afronding zien geen aanvaller te zijn. Bizot kon vrij gemakkelijk redding brengen. Dat hoefde de AZ-goalie na een uurtje niet te doen. Haller dook in kansrijke positie op voor zijn doel, maar de Fransman kopt een meter over.

Fraai overstapje

In de 66e minuut was het wel raak voor de Ajacieden. Tadic was de man van de assist, maar minstens net zo belangrijk was de man van het overstapje, Haller. En natuurlijk kwam de openingsgoal op naam van Davy Klaassen, die in dienst van Ajax al zo vaak de score opende.

In het vervolg kwam AZ er niet meer aan te pas, maar bleef het nog spannend omdat Ajax, onder meer via Klaassen en de voor Haller ingevallen Brian Brobbey, een aantal uitstekende kansen niet omzette in de tweede treffer. Uiteindelijk maakte Klaassen alsnog de tweede treffer en werd het feest in alle hevigheid voortgezet door spelers en fans.