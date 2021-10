Video: James Rodriguez gaat door het lint tegen scheidsrechter na schandalige beuk

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

James Rodriguez. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - James Rodriguez gold een jaar of acht geleden als een van de grootste talenten ter wereld, maar de Colombiaan voetbalt op 30-jarige leeftijd niet in een topcompetitie. In dienst van het Qatarese Al-Rayyan liet hij zich dit weekend van zijn slechtste kant zien.