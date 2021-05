Frank de Boer hoopt volgende week op terugkeer Jasper Cillessen

De doelman van Oranje zit thuis in quarantaine na een positieve coronatest. Cillessen heeft geen klachten en neemt elk dag een zelftest af. Als die negatief uitvalt ondergaat de goalie nog een PCR-test, is die ook negatief dan vertrekt hij naar Portugal.

„Ik heb uiteraard contact met hem en het gaat goed”, aldus De Boer. „Hij zit veel op een fiets op zijn balkon en heeft nergens last van. Maar hij moet eerst negatief testen voordat hij naar ons toe mag.”

Cillessen mist woensdag zo goed als zeker het oefenduel van Oranje met Schotland. Het is nog onduidelijk of hij beschikbaar is voor de laatste oefenwedstrijd voor het EK van volgende week zondag tegen Georgië in Enschede.

De Boer ziet Cillessen als zijn eerste doelman.

Wijnaldum en De Jong

Het Nederlands elftal is zondagochtend begonnen aan de eerste training in Portugal als voorbereiding op het EK. Georginio Wijnaldum en Frenkie de Jong voegen zich later op zondag in Lagos bij hun ploeggenoten van de nationale ploeg.

Aké

Nathan Aké meldt zich vermoedelijk maandag. Hij verloor zaterdag met Manchester City van Chelsea in de finale van de Champions League.