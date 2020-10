Live Champions League: Ajax geeft een 2-0 voorsprong weg

Bekijk ook: Lassina Traoré in spits bij Ajax tegen Atalanta

Ajax verloor zijn openingswedstrijd in het nieuwe Champions League-seizoen in eigen huis van Liverpool (0-1). Atalanta, de tegenstander van dinsdagavond, had op dezelfde avond geen kind aan het Deense Midtjylland: 0-4.

In Italië komt Ajax enkele Nederlanders tegen, onder wie Hans Hateboer en Sam Lammers. Marten de Roon moet de wedstrijd met zijn landgenoten laten schieten wegens een liesblessure. Hateboer is er wel gewoon bij en kijkt erg uit naar het treffen met de Amsterdammers. „We kunnen in ons eigen stadion een klap uitdelen, zorgen dat Ajax acht tellen rust krijgt”, aldus de rechter vleugelverdediger.

André Onana laat zich niet gek maken door de woorden van Hateboer. „Ik ben niet bang voor Atalanta”, laat de Ajax-doelman weten, die zijn zinnen heeft gezet op overwinteren in de Champions League.

Ook Ajax-trainer Erik ten Hag weigert te denken aan het doemscenario, dat zijn ploeg voor de tweede keer op rij verliest in het miljardenbal. „Het is zinloos om daarover na te denken. We gaan altijd uit van winnen. Iedereen moet op die manier de wedstrijd in gaan. Dat doen wij ook altijd en we hebben vertrouwen in een goed resultaat.”

