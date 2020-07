Balende Vincent van der Voort verrast door nieuwe regel: ’Grote jongen zijn en excuses aanbieden’

Vincent van der Voort baalt van de gemiste kansen, waardoor hij uiteindelijk toch voortijdig naar huis wordt gestuurd. Ⓒ PDC

Het was helemaal niet gek geweest als Vincent van der Voort zondagavond tegenover Gary Anderson in de eindstrijd van de World Matchplay had gestaan. De 44-jarige darter uit Purmerend liet in Milton Keynes een uitgelezen kans liggen op een mooi succes en strandde uiteindelijk in de kwartfinales. In het heetst van de strijd liepen de emoties even hoog op. Excuses volgde, maar het rotgevoel is nog niet weg. „Deze moet je even op je kin nemen en weer verder”, zegt Van der Voort eenmaal thuis in Nederland.