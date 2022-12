Nathan Aké knikkert al knikkend Liverpool uit League Cup

Waar bij Liverpool alle WK-gangers - dus ook Virgil van Dijk - ontbraken in de basis, startten bij City onder anderen Aké en Kevin De Bruyne. Uiteraard was Erling Haaland ook van de partij. De Noor sloeg na een maandje rust tijdens het wereldkampioenschap al razendsnel toe. Uit een voorzet van De Bruyne knikte het fenomeen na tien minuten binnen. Precies tien minuten later stond het weer gelijk, toen Fabio Carvalho de bal binnenschoof op aangeven van James Milner.

Kort na rust kwamen The Citizens weer op voorsprong via Riyad Mahrez, maar was het antwoord er al een minuut later via Mohammed Salah. De derde klap van City bleek wel de knock-out voor The Reds. Nog binnen het uur was het Aké die raak kopte uit een voorzet van - wie anders dan - De Bruyne.

Manchester City plaatst zich zodoende voor de kwartfinale van de League Cup. De ploeg van Pep Guardiola won liefst zes van de voorbije negen edities.

Simeone wint zijn 600e wedstrijd als trainer Atlético Madrid

Diego Simeone heeft zijn zeshonderdste wedstrijd als trainer van Atlético Madrid winnend afgesloten. De ploeg van de 52-jarige Argentijn had in de Copa del Rey de nodige moeite bij CD Arenteiro, maar won na een achterstand wel met 3-1. Yannick Carrasco (twee keer) en Pablo Barrios maakten de Madrileense doelpunten.

Simeone is sinds 2011 trainer van Atlético. Onder zijn leiding won de club twee keer de Spaanse landstitel en ook twee keer de Europa League. Simeone heeft bijna het clubrecord bij Atlético in handen. Luis Aragones zat nog twaalf keer vaker op de bank.