Lyon-voorzitter roept op tot stop van Champions League

„Je moet dapper durven zijn en keuzes maken”, zegt hij. „Laat de Champions en Europa League, de bekerfinales en interlands gaan. Focus je op de competitie. Het is belangrijk om niet te laat te zijn met het oog op volgend seizoen.”

Juventus geklopt

Lyon is nog actief in de Champions League. De Franse club versloeg Juventus in het eerste duel van de achtste finale met 1-0. De return in Turijn werd wegens het coronavirus afgelast.

Memphis Depay en Kenny Tete staan onder contract bij Olympique Lyon. Depay revalideert van een knieblessure en komt dit seizoen niet meer in actie.