’De topsport komt helemaal tot stilstand’

Het trainingscentrum in Papendal gaat dicht, net als bijvoorbeeld schaatsstadion Thialf. „We hebben niet overal zeggenschap over. Het is nu niet verboden om hard te lopen bijvoorbeeld. We zijn nu aan het bekijken of we bepaalde zaken overeind kunnen houden. We vragen nogal wat van sporters. Ons dringende advies is wel om alle trainingsomgevingen te sluiten”, aldus Hendriks.

De maatregel geldt tot eind maart, daarna wordt de situatie opnieuw bekeken. Veel kwalificatietoernooien voor de Olympische Spelen kunnen nu niet doorgaan. „Dat is een ontzettend groot probleem”, zegt Hendriks. „We zijn dagelijks met het Internationaal Olympisch Comité druk bezig om alles in kaart te brengen.”

„Ik vind het een verregaande maatregel, het gaat voor topsporters om hun beroep”, zegt technisch directeur Ad Roskam van de Atletiekunie. „Aan de andere kant heb ik hier ook wel begrip voor. De maatregelen die genomen moeten worden, gaan steeds verder. Dat raakt op een gegeven moment dan ook zo’n bijzondere groep als de topsporters.”

Enkele atleten wonen zelfs op Papendal, het sportcentrum waar onder meer tennisbanen, een judohal, een sporthal, een dressuurbak, handboogaccommodatie en een atletiekbaan zijn gevestigd.

De Nederlandse topzwemmers, onder wie Ranomi Kromowidjojo en Arno Kamminga, verhuisden afgelopen weekeinde met z’n allen naar Drachten, omdat ze dachten daar voorlopig in afzondering te kunnen doorgaan met trainen. Amper een dag later moesten ze hun spullen opnieuw inpakken en terug naar huis. „De topsport komt nu echt even helemaal tot stilstand”, zegt de aangeslagen technisch directeur André Cats. „We gaan ons nu allemaal richten op onze gezondheid, onze gezinnen en omgeving. Iedereen is onder de indruk van de hele situatie.”