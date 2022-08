Liverpool morst opnieuw, Juventus en Napoli winnen ruim

Premium Voetbal

Van Nistelrooy waarschuwt PSV: op Ibrox kan het spoken

Na het bioscoop-publiek van AS Monaco in de vorige ronde krijgt PSV in de uitwedstrijd van de Champions League-play-off te maken met ruim 50.000 Rangers-fans, die hun ploeg op Ibrox vooruit willen schreeuwen richting de Champions League. Voor sommige PSV’ers is het een compleet nieuwe ervaring, maar...