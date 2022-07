KNVB: spelers ervaren massaal online discriminatie

In het kader van het twee jaar geleden opgezette aanvalsplan ’Ons voetbal is van iedereen’, om racisme in de sport te bestrijden, liet de KNVB onderzoek doen naar discriminatie via de sociale media. Movisie hield onder meer een enquête onder profs, die door honderd spelers werd ingevuld. Daarmee is de peiling volgens Movisie en de KNVB weliswaar niet representatief voor de bijna duizend contractspelers in Nederland, maar de uitkomsten geven volgens beide partijen wel een duidelijk beeld.

Zo zegt ruim 90 procent wel eens discriminerende berichten te zien aan andere spelers uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie. Bijna de helft van de respondenten (44 procent) zegt zelf wel eens zulke berichten te ontvangen, vooral rond belangrijke wedstrijden en op momenten dat juist campagne wordt gevoerd om discriminatie te bestrijden. De berichten van racistische aard komen voornamelijk binnen via privéberichten (DM’s) op Instagram. Van de profvoetballers die de enquête volledig invulden, heeft 80 procent de Nederlandse nationaliteit en twee derde een witte huidskleur. Movisie concludeert dat de cijfers waarschijnlijk hoger zouden zijn geweest bij een meer gevarieerde deelname.

Een groot deel van de profvoetballers (85 procent) zegt dat meer gedaan moet worden aan de aanpak van onlinediscriminatie. Ze vinden dat vooral de socialmediaplatformen daarvoor verantwoordelijk zijn, gevolgd door onder meer de KNVB, politie, justitie, de overheid en clubs.

„We moeten onze voetballers beschermen tegen deze keerzijde van sociale media”, aldus Van Leeuwen. De KNVB heeft al een app om discriminatie te melden, maar overweegt die uit te breiden zodat het makkelijker wordt om melding te doen. „Verder vinden we dat Twitter organisaties in staat moet stellen om discriminerende reacties op hun posts volledig te verwijderen, want dat kan nu niet”, aldus Van Leeuwen. „Zolang dit niet verandert, krijgen daders bij ons vanaf vandaag in elk geval publiekelijk een duidelijke reactie waarmee we de norm heel helder willen overbrengen.” Die reactie luidt: ’Discriminatie is bij wet verboden: artikel 1 van de Grondwet. Voetbal is een teamsport. Voetbal staat vierkant achter deze nummer 1.’