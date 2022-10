MVV grapt tijdens WhatsApp-storing over komst fenomeen Haaland

De club plaatste op Twitter een screenshot van een ’gesprek’ met de ster van Manchester City, die de Maastrichtenaren appte over een mogelijke overstap.

„Ik voel dat Manchester City niet echt een uitdaging meer is, dus ik zou volgend seizoen graag bij jullie komen spelen in de Keuken Kampioen Divisie of de Eredivisie”, valt te lezen in het ’bericht’ van Haaland. „Ik ben een groot fan van vlaai en natuurlijk van Beppie Kraft en André Rieu. Ik kan niet wachten om het Vrijthof te zien.” Daarna voerde de Noorse international de druk op. „Ik moet nu een besluit nemen. Als jullie me willen binnenhalen, is het belangrijk dat jullie dat binnen vijf minuten laten weten.”

Door de storing bij WhatsApp kwam de ’reactie’ van MVV nooit aan. „Hebben wij weer”, knipoogde de club uit Maastricht.