Ancelotti gunt Casemiro nieuwe uitdaging bij Ten Hag

„Ik heb met Casemiro gesproken. Hij wil een nieuwe uitdaging aangaan. We begrijpen zijn beslissing”, zei trainer Carlo Ancelotti. „De onderhandelingen lopen nog, maar hij heeft besloten Real Madrid te verlaten.”

Casemiro speelt sinds 2013 bij Real Madrid, dat hem tussentijds een jaar uitleende aan FC Porto. Afgelopen seizoen won de Zuid-Amerikaan met de Spaanse topclub de Champions League en de Spaanse titel.

Manchester United is naarstig op zoek naar versterkingen. Het elftal van trainer Erik ten Hag verloor afgelopen zaterdag kansloos met 4-0 bij Brentford en is na twee speeldagen nog puntloos in de Premier League. Volgens Britse media bedraagt het eerste bod van Manchester op Casemiro zo’n 70 miljoen euro. Het is de verwachting dat de Braziliaan een contract voor vijf jaar ondertekent. Hij zou 16 miljoen euro per jaar gaan verdienen.

Real versterkte zich eerder al met Aurélien Tchouaméni van AS Monaco. De 22-jarige Fransman wordt gezien als opvolger van Casemiro. „Maar ook andere spelers kunnen op die positie spelen”, zei Ancelotti. „We hebben voldoende goede middenvelders.”