Roglic: ’Zwaar, maar ploeg werkte geweldig’

„Het is het hoogste wat je kunt bereiken in de wielersport”, vertelde de Sloveense kopman van Jumbo-Visma na de negende etappe van de Tour de France. De rit eindigde in een massasprint, gewonnen door de Ier Sam Bennett.

Het is een energieslurper, zo’n leiderstrui met vele verplichtingen. Roglic kent het uit de Giro, waarin hij vorig jaar vijf dagen de roze leiderstrui droeg. En uit de Vuelta die hij vorig jaar won. „Het kost veel energie, maar we hebben er inmiddels ervaring mee en kunnen er goed mee omgaan.”

Bekijk ook: Sam Bennett wint tiende etappe Tour na massasprint

Met een parcours grotendeels langs de Atlantische kust lag het gevaar van zijwind en dientengevolge breuken in het peloton constant op de loer. „Het was zwaar, zeker ook na zo’n rustdag. Je moet weer in het ritme komen en het ging vanaf het begin weer hard. Het was uitdagend, maar de ploeg heeft weer geweldig gewerkt om mij veilig en uit de wind te houden”, vertelde Roglic, die zondag in de tweede Pyreneeënrit de leiding had genomen in het algemeen klassement.

Bekijk hier de uitslagen, het etappeschema en de standen in diverse klassementen in de Tour de France